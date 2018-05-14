Kadınları "Rusça Gramer" Kataloğuna Bastırıp Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi

İstanbul Silivri'de yüksek ücretle iş bulma bahanesiyle yurt dışından kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin, üzerinde "Rusça Gramer" yazılı olan fuhuş kataloğu bastırıp müşterilerine gönderdiği ortaya çıkarıldı.

EĞLENCE MEKANINDA FUHUŞ YAPILDIĞI İHBARI ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri bölgesinde bir eğlence mekanında konsomatris olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların fuhuşa zorlandığı ve pansiyonda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İŞLETMECİ, ÇEŞİTLİ ÜLKELERE PARA GÖNDERİP KADIN İSTİYORMUŞ

Gümüşyaka mahallesinde bir pansiyonu takibe alan Jandarma, eğlence mekanı işletmecisinin Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki kişilere kadın göndermesi için yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi.

RUSÇA GRAMER ADI ALTINDA KADINLARA KATALOG BASMIŞLAR

İnsan tacirlerinin fuhuş yaptırdıkları kadınlar için katalog bastırdıkları da tespit edildi. Çetenin "Rusça Gramer" adı altında bastırdıkları katalogda onlarca kadının olduğu tespit edildi.

"RUSÇA ÖĞRENMEK İSTERSENİZ BİZİ ARAYIN"

Çetenin, bu kataloğu zengin müşterilerine gönderdikleri ve "Rusça öğrenmek isterseniz bizi arayın" diyerek mesaj attıkları da ortaya çıktı. Katalogdaki kadınları isteyen özel müşterilere çetenin VIP tarife uygulayarak kadınları özel araçlarla adreslere gönderdiği de tespit edildi.

(Kaynak: Vatan)