Kadınları "Rusça Gramer" Kataloğuna Bastırıp Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Silivri'de yurt dışından iş verme bahanesiyle kandırıp getirdikleri kadınlara fuhuş yapan çete çökertildi. Çetenin katalog yapıp zenginlere gönderdiği ve "Rusça öğrenmek istiyorsanız, arayın" dediği ortaya çıktı.
İstanbul Silivri'de yüksek ücretle iş bulma bahanesiyle yurt dışından kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin, üzerinde "Rusça Gramer" yazılı olan fuhuş kataloğu bastırıp müşterilerine gönderdiği ortaya çıkarıldı.
EĞLENCE MEKANINDA FUHUŞ YAPILDIĞI İHBARI ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri bölgesinde bir eğlence mekanında konsomatris olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların fuhuşa zorlandığı ve pansiyonda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İŞLETMECİ, ÇEŞİTLİ ÜLKELERE PARA GÖNDERİP KADIN İSTİYORMUŞ
Gümüşyaka mahallesinde bir pansiyonu takibe alan Jandarma, eğlence mekanı işletmecisinin Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki kişilere kadın göndermesi için yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi.
RUSÇA GRAMER ADI ALTINDA KADINLARA KATALOG BASMIŞLAR
İnsan tacirlerinin fuhuş yaptırdıkları kadınlar için katalog bastırdıkları da tespit edildi. Çetenin "Rusça Gramer" adı altında bastırdıkları katalogda onlarca kadının olduğu tespit edildi.
"RUSÇA ÖĞRENMEK İSTERSENİZ BİZİ ARAYIN"
Çetenin, bu kataloğu zengin müşterilerine gönderdikleri ve "Rusça öğrenmek isterseniz bizi arayın" diyerek mesaj attıkları da ortaya çıktı. Katalogdaki kadınları isteyen özel müşterilere çetenin VIP tarife uygulayarak kadınları özel araçlarla adreslere gönderdiği de tespit edildi.
(Kaynak: Vatan)
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memlekette tek iş yapan sektör akılları fikirleri belden aşağı milletinCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA BU YABANCI UYRUKLU KADINLAR HEP Mİ ÇALIŞMA VAADİYLE KANIYORLAR YA.. BENCE BİLEREK GELİYORLAR ABİ HERGÜN FUHUŞ HABERİ VAR HEPSİMİ ZORLA YAPIYOR ?? PARA VAR ALKOL VAR HEYECAN VAR BU KADINLAR BİLEREK ÇALIŞIYOR SINIRDIŞI 2 GÜN SONRA YİNE KAÇAK YOLLA GİRİCEK ÇALIŞICAK.. AHLAK BÜRO EKİPLERİNİN İŞİ ZOR VALLA..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadınları yüksek masalı iş vaadi ile getiriyorlar diyorlar da onlar ne iş yapacağını bilerek geliyor buraya sonra dümen değişiyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır