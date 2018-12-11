Kadınları kariyer sahibi yapmayı hedefleyen proje Gaziantep'te başlatıldı

İlk etabı Gaziantep'te başlayan "Kızlar İçin STEM Okulu Projesi ile kız çocukları erken yaşlarda ilgili alanlarına göre yönlendirilecek

GAZİANTEP - Kadınların meslek ve kariyer sahibi olabilmesi ve kız çocuklarının erken yaşlarda ilgi alanlarına göre yönlendirilebilmesini amaçlayan ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından hayata geçirilen Kızlar İçin STEM Okulu Projesi'nin ilk etabı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteği ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi tarafından İAÜ STEM Merkezi öğreticileri tarafından verilecek verilecek eğitimle hayata geçirilen "Kızlar İçin STEM Okulu" Projesinin ilk etabı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Projenin kapanışı ve sertifika törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Direktörü Gülser Corat, UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje, UNESCO önceliklerinden olan toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirecek hedefleri yakalamak için küresel ölçekte STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında kadınların daha fazla meslek ve kariyer sahibi olarak katkı sağlanması için kız çocuklarının erken yaşlarda bu dallara eğilim göstermesine ve böylelikle Türkiye'nin milli kalkınma hedeflerine destek olmayı amaçlanıyor.

"Kızlar için STEM Okulu projesini Gaziantep'ten başlattık"

UTMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu 'Kızlar için STEM Okulu Projesi'ni Gaziantep'ten başlattıklarını belirterek, "UNESCO'nun sürdürülebilir hedeflerine paralel biçimde kız çocuklarının erkek çocuklarla eşit fırsatları matematik, fen ve teknoloji alanlarında da kullanabilmesine imkan sağlamak üzere, İngilizce bu kelimelerin baş harflerinden oluşan ve 'STEM' diye geçen STEM Kız Okulu'nu oluşturduk. Bu projenin ilk ayağını da Gaziantep'te başlattık. Bugün itibariyle 100 Türk ve 100 Suriyeli olmak üzere 200 kız çocuğuna 2 günlük uygulamalı eğitim verdik. Hedefimiz öğrencilerimizin özellikle 8. Sınıfa yaklaşırken, lise eğitimlerini matematik ve fen alanlarında almak için karar vermelerini sağlamak ve meslek tercihlerinde de mühendislik alanında zihinlerdeki ön kabulleri yıkabilmek. Bu şekilde baktığımızda pek çok aile ve pek çok kız çocuğu için böyle bir yönlendirme veya yüreklendirmeye maruz kalmadıkları ötürü özellikle mühendislik ve fen alanlarında çok az kadın görüyoruz. Bunun ilk temelleri de elbette erken çocukluk yaşlarında ve daha sonrasında alınan kararlarla ortaya çıkıyor. Eğer bu kararları özgürce verebilmelerini sağlarsak ve bu eğitimleri bu anlamda bir motivasyon unsuru olarak kullanırsak, Türkiye'nin geleceğine önemli bir katkı yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Annemin nakış parasıyla okudum"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1980'li yıllarda okumanın güçlüğüne dikkat çekerek, "Üniversiteyi kazandığımda ailemin beni başka şehre gönderecek parası yoktu. Annemin nakış parasıyla okudum. Gittiğim zaman yurt çıkmadı bu çok önemli bir rol modeldir. Şimdi her kız öğrencimize yurt çıkıyor. Herkese fırsat eşitliği veriliyor. Mücadele ede ede kanmayı bilmemiz gerekiyor. Sizin şartlarınız bizim şartlarımıza göre çok daha iyidir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapacağız demesi ile çok önemli bir 15 yıl geçirdik" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, artık kız çocuklarının okullaşmasından ziyade kaliteli eğitim almalarını konuştuklarını ve kızların eğitimde önemli mesafe kaydedildiğinin altını çizdi.

Programın sonunda projeye katılan ve eğitim alan öğrencilere katılım sertifikalarının dağıtıldı.