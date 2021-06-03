Kadınları iş vaadiyle getirip pasaportlarına el koyup fuhuşa zorladılar

Kadınları iş vaadiyle getirip pasaportlarına el koyup fuhuşa zorladılar Dünyanın 11 farklı ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını Bodrum'da fuhşa zorlayan çete çökertildi.

Kadınları iş vaadiyle getirip pasaportlarına el koyup fuhuşa zorladılar

MUĞLA - Dünyanın 11 farklı ülkesinden iş vaadiyle getirdikleri 48 kadını Bodrum'da fuhşa zorlayan çete çökertildi. Farklı iş kollarında çalışacaklarını çoğunun dadı, turizmde animatör, eğitimci gibi meslek dallarından çalıştırmak için getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup fuhşa zorlayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri " Sezon 1" operasyonu ile insan ticareti yaparak para kazanan çete, 6 şehirde yapılan operasyon ile çökertildi. Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sezon-1' operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 kişi gözaltına allındı.

Suikast silahı ele geçirildi

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum'dan düğmeye basan Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya illerinde 31 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 32 adrese 36 ekip ve 118 personelin katıldı. Yapılan operasyonda 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 SİM kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Pasaportlar evlerden çıktı

Yapılan operasyonda kadınların pasaportları yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin evinden çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi. 11 ülkeden toplam 49 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi. Şüphelilerden 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan