Kadınları hedef alan kapkaççı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kadınların cep telefonlarını kapkaç yaparak çalan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde meydana gelen kapkaç olaylarını aydınlatılmaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda bir kadının arka cebindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldığı belirlenen A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. A.Y.'nin, farklı tarihlerde kadınları hedef aldığı ve 8 adet cep telefonunu daha kapkaç yaparak çaldığı tespit edildi. Şahsın olaylarda kullandığı belirlenen plakasız bir adet motosiklete ise el konuldu.

A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.