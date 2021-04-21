Kadınları evlilik vaadiyle kandıran dolandırıcı Ankara'da yakalandı

Kadınları evlilik vaadiyle kandıran dolandırıcı Ankara'da yakalandı Kadınları evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra banka ve kredi kartlarındaki payı çekerek dolandıran H.A. isimli şahıs saklandığı adresin tespiti üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kadınları evlilik vaadiyle kandıran dolandırıcı Ankara'da yakalandı

ANKARA - Kadınları evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra banka ve kredi kartlarındaki payı çekerek dolandıran H.A. isimli şahıs saklandığı adresin tespiti üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, başta İzmir, İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok ilde kadınları tuzağa düşürüp evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra banka ve kredi kartlarındaki parayı çekerek dolandırıcılık yapan H.A.'nın Kocaeli'nden Ankara'ya geldiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Mamak'ta bir evde saklanan zanlıyı düzenlendikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. H.A.'nın ayrıca, çalışmak üzere girdiği işyerlerinde güven tesis edip hırsızlık olaylarına karıştığı, internet üzerinden tanıştığı kadınların uygunsuz fotoğraflarını ele geçirerek şantaj yaptığı, 7 yıldır firari durumda olduğu, 15 farklı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Firari şahıs adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER