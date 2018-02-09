Kadınlardan Zeytin Dalı Harekatına Tam Destek

Kilis'te, Zeytin Dalı Harekatında yaralanarak tedavi gören askerlere, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezleri tarafından hazırlanan yemekler ikram edildi.

Kilis Belediyesi Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, Zeytin Dalı Harekatında yaralanan kahraman askerlerimiz Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına desteğini esirgemediğini göstermek amacıyla ev yemekleri hazırladı. Sıcak yemekler, kahraman askerlere ve refakatçilere ikram edildi. Çalışanlar, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu durumdan memnuniyetini dile getiren Mehmetçikler ise Belediye Başkanı Hasan Kara'ya ve merkez çalışanlarına teşekkür etti. - KİLİS