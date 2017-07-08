Kadınlardan yangına damacanalı müdahale

Bir anda büyüyen yangın da 12 hektarlık alan kül oldu



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 hektar otluk ve makilik alanda kül oldu. Bir ev yanmaktan son anda kurtulurken kadınlar yangına bidonlarla su taşıdı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi Dereköy mevkiindeki tepede yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. 12 hektarlık alanın kül olduğu yangına 3 helikopter, 1 uçak havadan müdahale ederken, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 14 yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle sağlandı.

Yangının rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla zeytin ağaçları zarar gördü. Bir evin bahçesine kadar ulaşan alevler ev sahibinin ve orman işçilerinin müdahalesiyle eve 5 metre kala söndürüldü. Ev sahibi ise 5 litrelik su bidonu ile yanığı söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale eden ev sahipleri son anda evi yanmaktan kurtardı.

Dere köyden gelen 6 kişilik kadın gurup ise ellerinde su dolu damacanalarla yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yaklaşık 3 saat süren yangında kadınlar engebeli araziye girerek yangında sönmeyen bölgelerinde su taşıdı.

Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürüyor.