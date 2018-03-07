Kadınlardan "Vicdan Konvoyu"Na Destek Çağrısı

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın üyeleri, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na katılım çağrısında bulundu.

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sevin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki savaşta kadın ve çocukların çok acı çektiğini söyledi.

Binlerce insanın katledildiğini ifade eden Sevin, "Savaşta 15 bin çocuk can verdi. Tespit edilebilen 13 bin 581 kadın, rejimin zindanlarında işkence ve diğer zalimane muamelelere maruz kaldı. Şu an 417'si kız çocuğu olmak üzere 6 bin 736 kadın halen bu vahşeti yaşıyor." dedi.

Aralarında Suriye'deki cezaevlerinde kalan kadınların da olduğunu ifade eden Sevin, kadınların hapishanelerde korkunç işkencelere maruz kaldıklarını anlattıklarını belirtti.

Sevin, acı çeken kadınların sesini duyurmak için Vicdan Konvoyu'nun yola çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz kadınlar, Suriye zindanlarındaki kız kardeşlerimizin acı ve çaresizlik içersindeki çığlıklarını duyuyoruz. 7 yıldır bekliyoruz. Kimse onlar için çabalamıyor. Hapishanelerde yaşayan kadınları kurtarmak için bir şey yapmaya karar verdik. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar olarak, Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve serbest bırakılmaları için yola çıkıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabahı Hatay'dan dünyaya sesleneceğiz. Sembolümüz olan 6 bin 736 yazmayı mahpus kadınlarımız adına taşıyacağız. Sadece kadınlardan oluşan Vicdan Konvoyu'na herkesi davet ediyoruz."

Dernek üyeleri, konuşmaların ardından kadınları temsil eden yazmaları boyunlarına bağladı.