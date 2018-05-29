Kadınlardan Temizlik Beziyle Fabrika Protestosu

Mardin'de mahallelerindeki fabrikadan çıkan duman nedeniyle evlerinin pislikten geçilmediğini ve rahatsızlandıklarını ileri süren bir grup kadın, temizlik sopası ve temizlik yaptıkları kirli bezlerle eylem yaptı. Fabrikanın bacasının zehir saçtığını öne süren kadınlar, filtre takılmasını talep etti.

Mardin İstasyon Mahallesi'nde bir grup kadın, mahallelerinde bulunan kireç fabrikasının bacasından çıkan duman nedeniyle rahatsızlandıklarını ve evlerinin pislikten geçilmediğini öne sürdü. Daha önce defalarca şikayet dilekçesi verdiklerini ancak çözüm bulunmadığını belirten kadınlar, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. Temizlik sopaları ve temizlik yaptıkları kirli bezlerle eylem yapan kadınlar, "Duman solumak istemiyoruz" diye slogan atarak, fabrikayı protesto etti. Fabrikanın bacasına filtre takılmasını isteyen kadınlar, bu yapılıncaya kadar protestolara devam edeceklerini belirtti.

Kadınlar, içlerinden seçtikleri temsilcilerin Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile görüştürülmesinin ardından eylemlerine son verdi. - MARDİN