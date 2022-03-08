Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi

ERZURUM'da bir araya gelen 7 iş kadını, Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu. Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tanıtan kadınlar, karlı arazide gösteri de yaptı. Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, "Hayatın her alanında olduğu gibi off-road ve doğa sporlarında da kadınları daha çok göreceğiz" dedi.

Kurdukları Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tanıtan Başkan İlknur Yalçın ve üyeler, Palandöken Dağı'nın eteklerinde araçları ile gösteri yaptı. Direksiyon başında hünerlerini sergileyen kadınlar, karlı arazide derin çukurları geçerek gösterilerini tamamladı.

Off-road sporunu daha çok erkeklerin yaptığını hatırlatan Yalçın, "Buna rağmen Türkiye'de derece yapan kadın pilotlarımız da var. Neden kadın sporcular için bir kulüp olmasın dedik ve 7 arkadaşımızla Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurduk. Bundan sonra kadınlar daha çok pisti olacak. Hayatın her alanında olduğu gibi off-road ve doğa sporlarında da kadınları daha çok göreceğiz. Sporcu yetiştirme konusunda faaliyetlerimiz olacak. Ne yazık ki toplumumuzda 'Kadındır; araba süremez', 'Kadınlar; trafikte kalır' diye bir söylenti var. Hayır, kadın güçlüdür. Her alanda olduğu gibi trafikte de piste de her yerde güçlüdür" diye konuştu.