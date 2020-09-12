Kadınlardan orman yangınını söndürmede görev alanlara "sıkma" ikramı Adana'nın Pozantı ilçesinde ev kadınları devam eden orman yangınında görev alanlara ikram edilmek üzere yöresel lezzet olan sıkma yaptı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ev kadınları devam eden orman yangınında görev alanlara ikram edilmek üzere yöresel lezzet olan sıkma yaptı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında görev alan işçiler için ilçe merkezindeki kadınlar bir araya gelerek sıkma yaptı.

Kadınların yaptığı sıkmalar işçilere ikram edilmek üzere Pozantı Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Sıkma yapan kadınlardan Şefika Genç, AA muhabirine, başka şehirlerden gelenler de dahil olmak üzere, çok sayıda kişinin yangını söndürme çalışmasında yer aldığını belirtti.

Söndürme çalışmasında görev yapanlara destek olmak amacıyla yöresel lezzet olan sıkma yaptıklarını ifade eden Genç, yangının bir an önce söndürülmesini temenni ederek, işçilere kolaylık diledi.

Kaynak: AA