Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
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Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı

Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, İpekyolu Belediyesi bünyesinde kurulan kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 5 günlük eğitimlerini tamamladı.

VAN'da, İpekyolu Belediyesi bünyesinde kurulan kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 5 günlük eğitimlerini tamamladı. Ekibin gerçekleştirdiği deprem tatbikatı ise gerçeği aratmadı.

İpekyolu Belediyesi bünyesinde, bölgede, kadınlardan oluşan ilk arama kurtarma ekibi kuruldu. 21 kişiden oluşan ekip, AFAD tarafından 5 günlük eğitime tabi tutuldu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara başarı sertifikaları verildi. Kurtarma ekibinin deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta senaryo gereği, ilçede 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yıkılan 5 katlı binanın enkazında 3 kişi mahsur kaldı. Bu kişilerden biri binanın merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kadınlardan oluşan ekip, enkazın altındakileri tespit etmek için 'Kimse var mı?' diye bağırdı. Ardından arama kurtarma köpeği ile enkazda arama yapıldı. Yerleri tespit edilen 3 kişiden 2'si halatla enkaz altından kurtarıldı, diğer kişi ise düştüğü merdiven boşluğundan çıkartıldı. UMKE'ye teslim edilen yaralılar, en yakın sahra hastanesine kaldırıldı.KADINLARIN GÜCÜNÜN HER YERDE OLMASINI İSTEDİKİpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü ekip sorumlusu Nazan Sare Aslan, coğrafi konum itibari ile afetlerin yaşandığı bir ülkede yaşadıklarını belirterek, "Son zamanlarda yaşadığımız bu sıkıntılar bizleri 'bu yükü nasıl hafifletebiliriz, ülkemize nasıl yardımcı olabiliriz' düşüncesini yaşattı. Bu düşüncemizi belediye başkan vekilimiz ve AFAD il müdürü ile paylaştık. Sonrasında da ortaya bu proje çıktı. Tamamı kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibini kurma gereği hissettik. Umarım ülkemizde daha fazla afet yaşanmaz. Ancak yaşanacak her olayda da kadınların gücünün gösterilmesinde istediğimizden dolayı artık biz de AFAD iş birliği ile sahnedeyiz" dedi.Kadınların, toplumun her alanında umut veren çalışmalar yaptığının görüldüğünü anlatan Aslan, "Genelde ağır işlerde ve arama kurtarma işlerinde 'erkek işidir' anlayışı toplumda var olduğundan dolayı biz bu anlayışı kırmak istedik. Kadının hayat veren özelliğinin yanına bir de bunu devam ettirme, yıkılanı yeniden inşa etme özelliğinin ön plana çıkmasını istediğimizden dolayı tamamının kadınlardan oluşması için gayret sarf ettik" diye konuştu.KADINLARIN BAŞARILI OLMASI BİZİM DE EN BÜYÜK ARZUMUZ

Van AFAD il Müdürü Ali İhsan Körpeş ise kadınlardan oluşan ekibe 5 günlük eğitim verdiklerini ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte de ilk yardım, insani yardım psiko-sosyal destek, harita eğitimlerimizi inşallah en kısa sürede arkadaşlarımızla birlikte planlayacağız. Toplumda kadınlarımızın gerçekten her alanda başarılı olması bizim de en büyük arzumuz. Zaten ne kadar başarılı olduklarını bu tatbikatta gördük. Arama kurtarma faaliyetlerinin sadece kaba kuvvetten ibaret olmadığını, teknik çalışmalarla yapıldığını kadınlarımız tarafından burada görmüş olduk" ifadelerini kullandı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı - Haberler
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