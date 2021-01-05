Kadınlardan Öldürülen Aylin Sözer'in Evinin Önünde Protesto
05.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu dün öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in Maltepe'deki evinin önünde protesto eylemi düzenledi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu dün öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in Maltepe'deki evinin önünde protesto eylemi düzenledi. Eylemde konuşan Fidan Ataselim, stanbul Sözleşmesi'nin etkili bir şekilde uygulanmamasının kadın cinayetlerinin önlenememesinin ana nedeni olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com