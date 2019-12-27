KADINLARDAN MUŞ'UN KÖYLERİNDEKİ ÇOCUKLARA İÇ ISITAN YENİ YIL HEDİYELERİ

27.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:14

AVCILAR Halk Eğitimi Merkezi'ndeki (HEM) örgü kursuna devam eden 40 kadın, Muş'un köylerindeki çocuklara yeni yıl hediyesi olarak bebekler ördü.

Avcılar HEM'de açılan 'Organik El Örgü Kursu'na bu yıl büyük ilgi oldu. Kayıt yaptıran 200'e yakın kadından 40'ı kursa alındı. Kadınlar haftada 1 gün bir araya gelirken, aralarında sıkı dostluk oluştu. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de sürdüren kursiyerler, bir süre önce Şanlıurfa'daki çocuklar için düzenledikleri örgü bebek kampanyasının ardından, Muş'un kırsal kesimindeki çocukları yeni yılda sevindirmek istedi. Kadınlar, "Düş Avcılar'ından Muş" a adı verilen hediye kampanyası kapsamında katıldıkları kursta ve evde fırsat buldukları anda ellerine tığları alarak örgü örmeye başladı. Kadınlar ekonomik durumları iyi olmayan, yüzlerini hiç görmedikleri çocukların 2020'ye sevinerek girmesini arzuladıklarını söyledi.

"TERAPİ GİBİ"

Kursiyerlerden Özlem Kurt, "Çocukların yoğun ilgisini görünce daha severek örmeyi sürdürüyoruz. Doğu'daki çocuklara ulaştığımızda çok mutlu oluyoruz. Onları sevindirdikçe biz daha bir aşkla örmeye devam ediyoruzö dedi. Pınar Yücel de, örgü ile ev ekonomisine katkıda bulunurken, bu sayede çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlattı. Yücel, "Severek örüyoruz. Ördükçe mutlu oluyoruz. Tüm çocuklarımızın yeni yılını kutluyoruz onlara sevgi dolu ördüğümüz ayıcıkları hediye ediyoruz" diye konuştu.Kursiyer Hilal Akbal ise, bugüne kadar hayatında aldığı en keyifli kararın 3 yıl önce bu kursa yakılmak olduğunu ifade ederek, "Harika arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Haftada 1 gün gelmek bile müthiş terapi. Ördüğümüz bebekler, oyuncaklar Doğu'daki çocuklara mutluluk, umut götürsün"dedi.

"PROJEMİZİN AMACI; ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK"El sanatları öğretmeni Raziye Kayışçı da 6 yıl önce merak ile başlattıkları örgü bebek kursunu profesyonel çizgiye çekmeye çalıştıklarını, hobi ağırlıklı bu çaba ile kadınların "Ben de yapabilirim" duygusunun geliştiğini anlattı. Kayışçı, kursiyerlerin ayrıca ev ekonomisine katkı sağladıklarını bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Son projemizin amacı; Çocukları mutlu etmek. Şanlıurfa'dan sonra ürünlerimizi Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihtiyaç duyan çocuklara dağıtılmak üzere göndereceğiz. HEM olarak örgün öğretime destek vermeye dayanışmaya ağırlık veriyoruz. Bu hobiyi gelire çevirmek isteyenlerin 1-2 yıl bizimle çalışması gerekiyor. Haftalık en az 150-200 TL gelir sağlayabilirler. Merkezi bir yerde satış ve sergi salonumuz olsa kursiyerlerimiz önemli gelir elde edebilir. Muş'taki çocuklarımıza mutlu yıllar diliyoruz."

Görüntü Dökümü: ------------------------Kursiyerler çocuklar için bebek örerken-Örgü bebeklerden görüntüler-Kursiyer kadınlardan (Sırasıyla) Özlem Kurt, Pınar Yücel, Hilal Akbal ile röportajlar-El sanatları öğretmeni Raziye Kayışçı, ile röportaj-Kursiyerler ellerindeki bebeklerle çocuklara "Mutlu yıllar" diye seslenirken-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA