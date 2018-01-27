Kadınlardan Mehmetçik'e Destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup kadın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere ördükleri atkı, bere ve eldivenleri göndererek destek oldu.

Tavşanlı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Üretici Kadınlar Grubu, Afrin'de vatan savunması için teröristlere karşı mücadele veren Mehmetçik için ördükleri bere, atkı, eldivenleri içlerine destek mesajlarını yazarak kargo ile gönderdi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Zekiye Eröz, terörle mücadele eden askerlere moral vermek için ördükleri malzemeleri gönderdiklerini dile getirerek, "Askerlerimiz için kendi emekleriyle atkı, bere ve eldiven ördüler. Askerlerimize moral olması için bu malzemeleri gönderiyoruz. İnşallah gönderdiğimiz eşyalar onlara manevi destek ve moral olur."diye konuştu.

Gülsüm Acar da gönderdikleri malzemeler arasında duygularını aktardıkları mektupların da bulunduğunu söyledi.