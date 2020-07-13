Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın kurslara katılarak hem maske üretimi yapıyor, hemde aile bütçelerine katkı...

13.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:19

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı

Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da açılan 6 atölyede 40 kadın kurslara katılarak hem maske üretimi yapıyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ev Tekstili Hazırlama Kursunda, Korona virüsüyle mücadele kapsamında maske üretimine geçildi. Kurslarda eğitim gören 40 kadın açılan 6 atölyede ayda 10 bin adetten fazla maske üretiyor. Kadınlar bir yandan maske üretirken diğer yandan da kurstan aldıkları ücretlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Pandeminin 14 kuralına uygun olarak steril bir ortamda üretilen yıkanabilir maskeler, talebe göre kurumlara ve piyasaya talebe göre satışı yapılıyor.

Şuanda 6 atölyede 40 kadının maske üretimi gerçekleştirdiğini belirten Merkez Müdürü Haydar Aktar, "Bunu yaparken sosyal mesafeyi dikkate alıyoruz. Kadınlarımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Zorlu bir süreçten geçen kadınlarımız kendi ekonomilerine katkı sağlıyor. Bu süreçte eşi işte ayrılan oldu. Kadınlar burada çalıştıkları günlerde harçlıklarını almaktadırlar. Kendilerine bir katkı sağlıyor"dedi.

Günlük 450, ayda ise 10 bin adetten fazla maske üretildiğini aktaran Aktar," Bunlar hijyenik ve kaliteli maskelerdir. Bu maskelerin özelliklerinin bir tanesi de yıkanabilir olmasıdır. Ürettiğimiz her bir maske kişin kullanımı ile 10'a çarpabiliriz. Yıkanıyor tekrar kullanılıyor. Bunları bakanlığımızın teşkilatlarında değerlendiriyoruz. Ayrıca talep olduğu halde piyasaya satabiliyoruz. Bunu da döne sermayemize geliyor. Bunu tekrar maske üretiminde kursiyerlerimiz için kullanıyoruz" dedi.

Kurslarda maske dikimi yaptıklarını dile getiren 3 çocuk annesi Seval Orhan "Hem virüsten korunuyor hem de insanları koruyoruz. Aynı zamanda ekonomik kazanç sağlıyoruz. Ev hanımlarına bir katkı oluyor. Evde boş boş oturacaktık. Burada böyle faydalı şeyler yapmak bizim için iyi oluyor" diye konuştu.

Maske dikimi yaptıklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade eden Hacer Efe ise, hem zamanlarını değerlendirdiklerini hemde aile bütçesine bir katkılarının olduğunu kaydetti.

Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Ekonomi
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Emrah Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Jailson Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Kadınlardan maske üretimi ile aile bütçesine katkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:55:47. #1.14#
title