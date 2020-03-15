Kadınlardan kurslara yoğun ilgi Kadınlardan kurslara yoğun ilgiAFYONKARAHİSAR Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kadınlardan kurslara yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, il genelinde yaşayan kadınlara yönelik birçok branşta kurs açtı. Belediye ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, hamarat ellerde hayat buluyor. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılan 150 kursiyer hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kursa ev hanımları ve genç kızların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etüt Eğitim Birim Sorumlusu Sema Akkaş, özellikle kadınların açılan kurslarda sosyal aktivitelerde de bulunduklarını söyledi.

'8 DALDA KURS AÇTIK'

Dönüşümlü olarak 8 ayrı dalda kurslar verildiğini ifade eden Sema Akkaş, Aralarında iğne oyası, tel kırma, takı tasarımı, kağıt rölyef, ıslak keçe, çini, dekoratif aksesuarlar yapımı gibi 8 ayrı dalda kurs veriyoruz. Burada kursiyerlerimiz bir taraftan geleneksel el sanatlarımızı öğreniyor diğer taraftan aile bütçelerine katkıda bulunuyor dedi.

Yapılan bütün ürünlerin yıl sonunda açılan bir sergiyle hem beğeniye hem de satışa sunulduğunu aktaran Akkaş desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

'BURASI BİZLERE TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Kursiyerler de Kurslarda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, bizlere adeta terapi gibi de geliyor. Yıl sonu sergimizde ürünlerimizi sergileme imkanımız oluyor. Sonrasında ürünler burada satışa sunuluyor. Yaptığımız ürünleri biriktirmiş olmuyoruz, insanlarla paylaşmış oluyoruz. Aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatımız oluyor diye konuştu.

Kaynak: DHA