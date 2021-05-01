Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
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Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı nedeniyle kendi yaptıkları iftarlık yemekleri kısıtlama günlerinde ulaştırıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı nedeniyle kendi yaptıkları iftarlık yemekleri kısıtlama günlerinde ulaştırıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 kadın girişimci, kendi aralarında topladıkları paralarla "bir sofra da sen kur" diyerek Doğanşehir İlçesi'nde kendi imkanlarıyla başlattıkları iyilik hareketiyle örnek oluyor.

Kadınlar, kendi yaptıkları yemek ve tatlıları ev ev dolaşarak, yaşlı kimsesiz, fakir vatandaşlara dağıtıyorlar. Kampanyaya hayırseverlerinde katılımı ile günlük daha çok kişiye ulaşılmaya başlandı.

Malatya'da faaliyet gösteren Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 10 kadın girişimci tarafından kuruldu. Pandemi nedeniyle kısıtlama yaşanan ilçede yaşlı ve kimsesiz insanlara hizmet etmek amacıyla kendi aralarında bir iyilik hareketi başlattılar.

Kadınlardan Gülşah Sağlam, "Malum hepimizin bildiği gibi bu yıl Ramazan Ayımız buruk geçiyor. Biz de Ramazan ayımız buruk geçmesin yaşlılarımız kimsesizlerimiz aç kalmasın diye güzel bir kampanya başlattık. 'Bir Sofra da Sen Kur Kampanyası' Bu kampanyayı önce kendi çapımızda kendi kooperatifimiz olarak başlattık. Sonra sağ olsunlar Doğanşehir'li İş adamlarımız, Belediye Başkanımız, etrafımızdaki hayırseverler, destek çıktılar. Bizlere para gönderdiler. Biz de gönderdikleri paralarla servis açıp kendi ellerimizle yaptığımız iftarlık yemekleri hayır sahiplerini kapı kapı gezerek ihtiyaçlılara ulaştırdık. Yani veren elden alan ele aracı olduk" ifadelerini kullandı.

Gülşah Sağlam, iyilik hareketine katılmak isteyenlerin ve yardım etmek isteyenlerin kendilerine sosyal hesaplarından ulaşabileceklerini kaydetti. - MALATYA

Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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