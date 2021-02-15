Kadınlardan DOSABSİAD Başkanı Çevikel'e destek
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Kadınlardan DOSABSİAD Başkanı Çevikel'e destek

15.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:05
Kadınlardan DOSABSİAD Başkanı Çevikel'e destek

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Bursa Şubesi Gelecek Dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaretinde lider ve üreten kadınların artması mesajı verildi.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Bursa Şubesi Gelecek Dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaretinde lider ve üreten kadınların artması mesajı verildi. Günbatılı, kadınlara örnek olan Nilüfer Çevikel'e her konuda destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) gelecek dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı'yı ağırladı. DOSABSİAD merkezinde gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri Elif Evke, Esin Seymen ve Sinem Uğurgün katıldı.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de BUSADER'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. BUSADER'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevikel, kendisine kadınlardan gelen desteklerden dolayı duyduğu gururu ifade etti. Kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarından dolayı istihdam ve ekonomide önemli atılımların yaşandığını belirten Çevikel, "Kadınlarımızın özverili yapıları, iş yaşamına başarı getirdi. Artık kadınlarımızı önemli konumlarda, önemli başarılar elde ederken bulabiliyoruz. Hep birlikte ülkemizin geleceği açısından önemli aşamalar kat ediyoruz. İş yaşamında, sosyal hayatta ve sivil toplum örgütlerinde kadınlarımızın yerlerini daha da sağlamlaştıracağına olan inancımız tamdır. Daha çok lider ve üretken kadınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başarılı kadınlar desteklenmeli

BUSADER gelecek dönem Başkan Adayı Tülin Günbatılı, BURSADER gönüllüleri olarak kadınların iş yaşamı ve sosyal hayatta önemli başarılara imza atarak, yerlerini sağlamlaştırdıkları günümüzde başarıları ile öne çıkan isimlerin, topluma örnek teşkil etmeleri açısından desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Günbatılı, "TÜGİAD Genel Başkanlığı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra başarılı bir iş insanı olarak ülke ekonomisi ve istihdamına katkılarını yakından ve takdirle takip ettiğimiz Nilüfer Çevikel'in, bu anlamda kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler yapabildiğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu tür örneklerin kadınlarımızın azmine azim katarak, kendilerine ve geleceğimize daha fazla katkı sağlamak adına şevkleneceklerine olan inancımız tamdır. Bu anlamda Nilüfer Çevikel ve başarılarıyla örnek olan tüm kadınlarımıza desteğimiz tamdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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