Kadınlardan Afrin'deki Mehmetçiğe Destek

Denizli'nin Çivril ilçesi İyi Parti ilçe yönetimindeki kadınlar Afrin'de devam eden operasyona katılan askerler ile şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Parti İlçe binasında Aile ve Kültür İşlerinden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Yılmaz başkanlığında bir araya gelen kadınlar Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ile bu güne kadar görevi başında şehit düşmüş güvenlik güçleri için Yasin okudu. Program ile ilgili olarak bilgi veren İyi Parti Çivril İlçe Başkanı İsmail Çorbacıoğlu kadınlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek "Atalarımızdan miras bu cennet topraklarda özgür ve huzurlu bir şekilde yaşamamız için gözlerini kırpmadan canlarını veren asker ve şehitlerimize şükran borcumuzu bu şekilde ödüyoruz" dedi.

Çorbacıoğlu Kilis İyi Parti İl Başkanı Muhammed Balcı ile telefonda konuştuklarını da belirterek "Kilis İl Başkanımızla telefonla görüştük. Kendilerine Çivril'den bir bayrak ve Kur'an-ı Kerim yolladıklarını ve bu emanetleri Kilis'te görev yapan bir askeri birliğimize teslim etmelerini istedik. Kalbimiz ve dualarımız asker ve polisimizle birlikte" diye konuştu.

Terörle mücadele eden Mehmetçiklere manevi destek olmak istediklerini belirten kadınlar da, vatanı için can vermiş olan tüm şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif okuyarak onları andıklarını söyledi. - DENİZLİ