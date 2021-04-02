Kadınlarda şampiyon Başkent Çınar Spor Kulübü

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası büyük kadınlar müsabakaları ile sona erdi.

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası büyük kadınlar müsabakaları ile sona erdi. 109 takımın yarıştığı büyük kadınlar kategorisinde finalde Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nü yenen Ankara Başkent Çınar Spor Kulübü zirveye çıktı.

Karatede 2021 yılının ilk ulusal organizasyonu olma özelliğini taşıyan Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası büyük kadınlar müsabakalarıyla sona erdi. 109 takımın tatamiye çıktığı büyük kadınlar kategorisinde Ankara Başkent Çınar Spor Kulübü ilk sırayı aldı. Betül Bilgin, Buse Danama ve İdil Polat'tan oluşan başkent ekibi finalde Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Gözde Danış'tan kurulu Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nü geçerek şampiyon oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük kadınlarda Afyon Şampiyonlar Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Organizasyonda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör takdim etti.

Delihasan: "Engellere rağmen başardık"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası'nı başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Pandemiye rağmen 48 ilden 477 takımın şampiyonaya katıldığını ifade eden Delihasan, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 1900'den fazla sporcu Yalova'da tatamiye çıktı. Bu organizasyonun iptal edilmesi için bazı çevreler defalarca Yalova Valiliği'ne müracaatta bulundu. Ancak çok şükür hiçbir problem yaşamadan şampiyonayı tamamladık. Bize olan güveni için Yalova Valimiz Muammer Erol'a ve organizasyona katkılarından dolayı Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı