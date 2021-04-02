Kadınlarda şampiyon Başkent Çınar Spor Kulübü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlarda şampiyon Başkent Çınar Spor Kulübü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlarda şampiyon Başkent Çınar Spor Kulübü

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası büyük kadınlar müsabakaları ile sona erdi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası büyük kadınlar müsabakaları ile sona erdi. 109 takımın yarıştığı büyük kadınlar kategorisinde finalde Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nü yenen Ankara Başkent Çınar Spor Kulübü zirveye çıktı.

Karatede 2021 yılının ilk ulusal organizasyonu olma özelliğini taşıyan Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası büyük kadınlar müsabakalarıyla sona erdi. 109 takımın tatamiye çıktığı büyük kadınlar kategorisinde Ankara Başkent Çınar Spor Kulübü ilk sırayı aldı. Betül Bilgin, Buse Danama ve İdil Polat'tan oluşan başkent ekibi finalde Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Gözde Danış'tan kurulu Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nü geçerek şampiyon oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük kadınlarda Afyon Şampiyonlar Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Organizasyonda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör takdim etti.

Delihasan: "Engellere rağmen başardık"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye Kulüplerarası Takım Şampiyonası'nı başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Pandemiye rağmen 48 ilden 477 takımın şampiyonaya katıldığını ifade eden Delihasan, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 1900'den fazla sporcu Yalova'da tatamiye çıktı. Bu organizasyonun iptal edilmesi için bazı çevreler defalarca Yalova Valiliği'ne müracaatta bulundu. Ancak çok şükür hiçbir problem yaşamadan şampiyonayı tamamladık. Bize olan güveni için Yalova Valimiz Muammer Erol'a ve organizasyona katkılarından dolayı Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özgür Özel Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Şeyma Subaşı Bahar Candan Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlarda şampiyon Başkent Çınar Spor Kulübü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:18:32. #1.15#
title