HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kadınlarda kasık ağrılarının sebebi endometriozis olabilir

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, "Çocuk sahibi olamama, kasık ağrıları, cinsel ilişki veya dışkılama sırasında ağrı gibi şikayetlerle kendini gösterebilen ve halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis, bazı durumlarda herhangi...

Kadınlarda kasık ağrılarının sebebi endometriozis olabilir
06.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:11

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, "Çocuk sahibi olamama, kasık ağrıları, cinsel ilişki veya dışkılama sırasında ağrı gibi şikayetlerle kendini gösterebilen ve halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis, bazı durumlarda herhangi bir belirti vermeden yalnızca rutin kontroller sırasında da saptanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, jinekolojik hastalıklar, kadınlarda oldukça sık karşılaşılan ve pek çok farklı türü olan sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Endometriozis ise rahim (uterus) astarını oluşturan dokuya benzer yapıdaki bir dokunun rahim boşluğunun dışında büyüme gösterdiği bir kadın hastalığı olarak biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, endometrial doku olarak adlandırılan dokunun, rahim dışında yumurtalıklarda, bağırsaklarda, pelvisi kaplayan dokularda ve hatta nadir de olsa bazen pelvik bölgenin de dışında büyüyebildiğini belirtti.

Kublay, "Çocuk sahibi olamama, kasık ağrıları, cinsel ilişki veya dışkılama sırasında ağrı gibi şikayetlerle kendini gösterebilen ve halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis, bazı durumlarda herhangi bir belirti vermeden yalnızca rutin kontroller sırasında da saptanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Endometriozis gelişiminde birçok neden rol oynayabiliyor"

Arzu Kublay, rahim içini kaplayan endometrium tabakasının rahim dışında büyümesi ile gelişen endometriozis hastalığının kesin nedeninin tam olarak bilinmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hastalığın gelişiminde risk faktörü olarak değerlendirilen hususlar arasında; anatomik yapıdaki bozukluklar, bağışıklık sisteminin zayıf olması, hormonal düzene ilişkin bozukluklara, genetik yatkınlık, coğrafi faktörler yer alıyor. İnfertilite (kısırlık) şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların önemli bir kısmında endometriozis hastalığı teşhis ediliyor. Fakat hastalığı kesin bir kısırlık nedeni olarak değerlendirmek mümkün değil. Daha önceden çocuk sahibi olmuş her beş kadından birinde endometriozis öyküsü tespit edilebiliyor. 25 ve 35 yaş arası kadınlar hastalıktan en fazla etkilenen yaş grubu olsa da daha ileri yaştaki kadınlarda veya genç kızlarda da bu hastalığa rastlanılabiliyor."

Endometriozis hastalığının bazı kadınlarda herhangi bir belirtiye ve şikayete neden olmadan tesadüfen tespit edildiğini aktaran Kublay, şu ifadeleri kullandı:

"Belirti yaşayan kadınlarda ise en yaygın rastlanan şikayetler arasında sancılı adet kanamaları yer alıyor. Endometriozise bağlı ağrıların farklı nedenlerle ortaya çıkan ağrılardan en belirgin farkı, adet döneminde hissedilmesi ve kanamanın bitmesiyle hafifleyerek son bulması. Bunun haricinde belirtilerin türü ve şiddeti, endometrium tabakasının yerleştiği bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Adet düzensizliği, idrarda kan görülmesi, sancılı dışkılama, kısırlık, bağırsak sorunları, adet kanaması sırasında şiddetli bel ağrısı gibi belirtiler de endometriozis belirtileri arasında yer alıyor. Nadir olarak pelvik bölgenin dışında yerleşim gösteren çikolata kistleri, kanlı balgam çıkarma gibi farklı türde belirtilere de neden olabiliyor. Hastalığa ilişkin belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda veya rutin olarak yapılan jinekolojik muayenelerde hastalığın doğru şekilde tespit edilebilmesi için transvajinal ultrason önemli bir rol oynuyor. Bir yıl düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen sağlıklı bir gebeliğin elde edilemediği çiftlerde de endometriozis ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli araştırmaların yapılması gerekiyor."

"Tedavi seçenekleri hastaya göre değişkenlik gösteriyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kublay, en önemli belirtileri arasında şiddetli adet sancısı ve infertilite bulunan endometriozis hastalığında tedavi planının hastanın şikayetlerine ve kistlerin boyutuna göre şekillendiği bilgisini paylaştı.

Yalnızca adet sancısı şikayeti bulunan kadınlarda hormonal tedaviler ve ağrıyı hafifletmeye yönelik ilaçlar ile takip ve tedavi önerildiğini aktaran Kublay, "İnfertilite şikayetiyle başvuran hastalarda ise cerrahi operasyonlara başvurmak gerekebiliyor. Cerrahi girişimle çikolata kistlerinin çıkarılacağı uygun profildeki hastalarda kapalı yöntem olarak da bilinen daha az komplikasyon riski ve daha kısa iyileşme süresi vadeden laparoskopik cerrahi tercih ediliyor. Cerrahi operasyon sonrası çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda özellikle de ileri yaş, erkeğe ilişkin ek sorunların varlığı gibi durumlarda ek olarak yumurtlamayı artırmaya yönelik tedaviler ve tüp bebek tedavisi de önerilebiliyor. Çikolata kistinin cerrahi operasyonla çıkarılması işleminde cerrahın deneyimi de oldukça önemli. Uzman hekimler tarafından yapılan operasyonların ardından bir yıl içerisinde gebe kalma şansı oldukça yüksek. Hastalarda sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi başarısı açısından önem arz ediyor. Yaşı ilerlemiş, çocuk sahibi olmuş ve yeniden çocuk sahibi olma planı bulunmayan ilerlemiş endometriozis hastalarında ise kesin tedavi olarak rahim ve yumurtalıkların cerrahi yöntemle alınması önerilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Ekonomi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Ekonomi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi Ekonomi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz Ekonomi
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Ekonomi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Zeki Müren Buse Varol Ozan Güven Coşkun Sabah
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kadınlarda kasık ağrılarının sebebi endometriozis olabilir - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:14:41. #1.14#
title