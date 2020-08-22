"Kadınlarda da sık görülüyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kadınlarda da sık görülüyor"

Sigara ve tütün kullanımı ile birinci dereceden ilişkili olan KOAH hastalığı akciğerlere geri dönüşümsüz zarar vererek, tedavide gecikildiği ve ihmal edildiği takdirde ölüme yol açabiliyor.

22.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:36
Sigara ve tütün kullanımı ile birinci dereceden ilişkili olan KOAH hastalığı akciğerlere geri dönüşümsüz zarar vererek, tedavide gecikildiği ve ihmal edildiği takdirde ölüme yol açabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Melahat Bekir Külah, "KOAH, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sigara içmenin yaygınlaşmasıyla KOAH'ın görülmesi ve bu hastalığa bağlı ölüm sıklığı artıyor. Hastalığın erken tanı ve tedavisi çok önemli" dedi. Dr. Külah ayrıca KOAH'ın eskiden erkeklerde daha sık görüldüğünü ancak kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla kadınlarda da görülmeye başladığını belirtti.

Önceki yıllarda erkeklerde daha sık görülen KOAH kadınlarda sigara içme oranının artmasıyla daha yaygın görülmeye başladı. Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Melahat Bekir Külah hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu belirterek uyardı: "KOAH, 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın baş harflerinin kullanılmasıyla oluşan kısaltmadır. Kronik; 'müzmin veya süregen', Obstrüktif ise 'tıkayıcı daraltıcı' anlamına geliyor. KOAH, tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba bağlı olarak gelişen ilerleyici bir hastalıktır. Bu iltihaplanmaya bağlı olarak havayolları giderek daralırken, akciğer dokusunda ise alveol denilen hava keseciklerinde geri dönüşümsüz genişlemeler ve harabiyet ortaya çıkar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında ortaya çıkan değişiklikler, tanıda gecikilirse geri dönüşümsüz ve ilerleyici değişikliklere neden olduğundan dolayı bu hastalığın tanınması ve erken tanı konması çok önemlidir."

"NARGİLE DE TETİKLİYOR"

KOAH gelişiminin en önemli nedeninin aktif olarak sigara ve tütün ürünleri kullanmak ya da pasif olarak dumana maruz kalmak olduğunu açıklayan Dr. Külah, "KOAH'ın ilerlemesi günlük içilen sigara sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. KOAH eskiden erkeklerde daha sık görülürdü fakat günümüzde kadınlarda da, sigara tüketiminde artışla beraber, sıklıkla görülen hastalıklar arasındaki yerini aldı. Pipo, puro, nargile gibi diğer tütün ürünlerinin kullanımı da KOAH gelişimine neden oluyor. Son yıllarda genç nüfus arasında nargile kullanım oranları giderek artmakla birlikte en az sigara kullanımı kadar yüksek risk oluşturmaktadır. Ayrıca kömürle yandığı için diğer zararlı kimyasalları da içerir" bilgisini verdi.

"ELEKTRONİK SİGARADAKİ TEHLİKE"

Son yıllarda elektronik sigara kullanımının da arttığına dikkat çeken Dr. Külah, "Elektronik sigaraların tütün kadar zararlı olmadığı yönünde yanlış bir kanı var. Elektronikler de en az tütün  sigarası kadar ölümcül risk barındırıyor. Elektronik sigaralar elektrik gücü ile işleyen, sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip. Yanan kartuş içinde esas olarak nikotin ve propilen glikol, gliserin, organik asit, sitrik asit, alkol, su, diğer katkı maddeleri bulunduruyor. Oluşan buhar kişi tarafından solunarak akciğerlere ulaşıp bu yolla nikotin alınıyor. Elektronik sigaranın kullanımı sırasında oluşan buharın içeriğindeki toksik partiküllerin sayı ve dağılımı sigara dumanının içeriğine benzerdir. Kullanımı kesinlikle önerilmez."

DUMANINDA BİLE ÖLÜMCÜL RİSK VAR

Pasif sigara dumanı maruziyetinin KOAH nedeni olduğunu söyleyen Dr. Külah, hastalığın meydana gelmesini sağlayan diğeri nedenler ise şöyle sıraladı: "Maden ve metal işçiliği, ulaşım sektörü, odun ve kağıt imalatı, çimento, tahıl ve tekstil işçiliği gibi mesleki maruziyetin yanı sıra iç ortam hava kirliliği son derece önemli. Ülkemizde özellikle sigara içmeyen kadınlarda ısınma ya da yemek pişirme amacıyla yakılan odun ya da tezek dumanı KOAH gelişimine neden olabiliyor. Bunun dışında büyük kentlerdeki hava kirliliği hem KOAH'a hem de bu hastalığın alevlenmesine yol açıyor. Hastalığın gelişiminde genetik faktörler de söz sahibi olabiliyor.  

Alfa-1 antitripsin adlı bir vücut proteini eksikliği hastaların yaklaşık yaklaşık yüzde 1'inden az bir kısmında, genetik olarak KOAH'ı geliştiriyor. Bu kişilerde sigara kullanımı hastalığın gelişimini hızlandırır ve hastalık 30-40'lı yaşlarda ortaya çıkar. Kalıtsal olan bu eksiklik, KOAH gelişimine neden olduğu bilinen tek genetik bozukluktur."

"BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ"

Bu hastalığın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Dr. Külah, "Hastalığın ilk dönemlerinde anlamlı bir belirti olmayabilir. Ancak hastalığın ilerlemesi ve kalıcı akciğer hasarı oluşmaya başlamasıyla birlikte belirtiler de ortaya çıkıyor. Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilen balgam, siyanoz (ağız, göz ve tırnak çevresinde ciltten mavimsi bir renk) ve sık solunum yolu enfeksiyonları hastalığın en önemli belirtilerindendir. Bu belirtileri yaşayanlar mutlaka hekime kontrolden geçmeli. Bu kadar ciddi bir ölüm oranına sahip hastalığın ihmale gelmesi istemediğimiz sonuçları ortaya çıkarabilir" dedi.

"HASTALAR AKCİĞER ENFEKSİYONLARINA AÇIK"

KOAH hastası bir bireye hangi tedavi uygulanırsa uygulansın en önemli faktörün sigarayı bırakmak olduğunu vurgulayan Dr. Külah, sözlerini şöyle tamamladı: "KOAH tedavisinde en önemli noktalardan biri de KOAH alevlenmelerinin önüne geçebilmek ve ortaya çıkmaları halinde bunların tedavisini gerçekleştirmektir. KOAH alevlenmesi genellikle akciğer enfeksiyonlarıyla oluşan, KOAH hastalarının durumunda ani kötüleşmelerle seyreden ataklardır. Hastalar, akciğer enfeksiyonlarına açık hale gelir. İlaç uygulamaları arasında spreyler ve özel makinalarla verilen ilaçlar bulunmaktadır. Ancak  KOAH'ın tedavisindeki en önemli etken sigaradır. KOAH hastasına hangi tedavi uygulanırsa uygulansın, sigarayı bırakmadığı sürece akciğerdeki fonksiyon kayıpları hızla artacaktır. Sigaranın bırakılmasının ardından akciğer fonksiyonlarındaki düşüş yarıya iner ve sigaraya bağlı tıkanıklıkları azalır. Orta ve ileri KOAH'a sahip olan kişilere pulmoner rehabilitasyon tedavisi önerilir. Bu tedavi yöntemi ile hastanın düzenli nefes alıp vermesi amaçlanır.  Bunun yanı sıra basit egzersizler yaptırılarak kişinin kaslarının güçlendirilmesi sağlanır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Caner Erkin Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: "Kadınlarda da sık görülüyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:36:30. #1.14#
title