Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor Kurs Kayıtları Başladı

Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor Kurs Kayıtları BaşladıMardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlardan gelen talep üzerine ücretsiz spor kursu açacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında açmış olduğu ücretsiz spor kursları kadınlardan büyük ilgi gördü. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilen spor kursu, gelen yoğun talep üzerine 14. etap kayıtları daire başkanlığında başladı. Kadın ve Aile Daire Başkanı Hacire Öncü, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için kadınlara yönelik spor kurslarının devam ettiğini belirtti. Öncü, "Spor kurslarına katılan kadınlar, diyetisyen gözetiminde spor yaparak kendilerini zinde hissediyor. Kadınların yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirmek ve sosyal yaşama adapte olmaları için, uzman spor eğitmenlerinin gözetiminde step, aerobik ve pilates dersleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitimler veriliyor. Pandemi boyunca kısıtlı sayılarda spor kursu hizmeti veren Daire Başkanlığımız, 14. etap kayıtları ile daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri