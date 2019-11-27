Kadınlara yönelik minyatür kursu açıldı
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Kadınlara yönelik minyatür kursu açıldı

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi'nin iş birliğiyle minyatür kursu açıldı.

27.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:44
Kadınlara yönelik minyatür kursu açıldı

Halk Eğitim Merkezi ve 'nin iş birliğiyle minyatür kursu açıldı.

Kurs öğreticisi ressam Figen Ramazanoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik ilçede kursun verilmeye başlandığını söyledi.

Kursiyerlerin minyatür sanatına meraklı olduğunu ifade eden Ramazanoğulları, minyatür kursunun önümüzdeki yılın nisan ayında sona ereceğini ve kursiyerlerin yaptığı çalışmaların sergileneceğini belirtti.

Kaynak: AA
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