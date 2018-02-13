Kadınlara Yönelik Fotoğraf Yarışması

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Merhamet ve Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için farklı bir etkinliğe imza atacaklarını söyleyen Mardin Büro Memur-Sen Başkanı Ümit Unat, "Merhamet ve Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini söyledi. Kadınların hayattaki rolüne ve önemine dikkat çekmek istediklerini anlatan Unat, "Büro Memur-Sen, 'Merhamet ve Kadın' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Ülkenin dört bir yanından herkesin katılabileceği yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödül verilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Büro Memur-Sen, farklı bir etkinliğe imza atıyor. 'Merhamet ve Kadın' konulu fotoğraf yarışması ile Kadınların hayattaki rolüne ve önemine dikkat çekmek isteyen Büro Memur-Sen, yarışmada birinciye 3 bin lira verileceğini açıkladı. Aynı zamanda ilk 3 kişiye verilecek ödül dışında mansiyon ödülü 750, jüri özel ödülü ise 500 lira olacak. Kadınlar, eş olma, anne olma, çalışan olma gibi hayatta farklı roller üstlenmektedir. Buna bağlı olarak da kadınlar sorunların daha fazla muhatabı olmaktadır. Kadınlar, tüm sorunların üstesinden sabır ve merhametiyle gelmektedir. Toplumun ve ailenin temel direği olan kadınların haklarına, yaşadığı zorluklara, başarılarına dikkat çekmek için ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmamızda kadınların merhamet yönünün ön plana çıkarılmasını istiyoruz. Bunun için yarışmamızın konusunu 'Merhamet ve Kadın' olarak belirledik. Şimdiden yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum. Katılımcılar, yarışmayla ilgili şartnameye buromemursen.org.tr adresinden ulaşabilecek. Yarışmaya katılımlar, 26 Şubat 2018 tarihinde son bulacak. Yarışmanın sonucu ise 28 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek programda verilecek" dedi. - MARDİN