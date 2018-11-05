Sivas'ta Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezinde kadınlara yönelik düz sanayi makineleri kursu açıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikalarının iş birliğiyle belediye bünyesindeki Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezinde kadınlara yönelik düz sanayi makineleri kursu düzenlendi.

Kursa katılacak 25 kişi, başvurular arasında yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kursa katılmaya hak kazanan 25 kadın, günlük 6 saat süreli 56 günlük eğitime katılacak. Eğitim süresince kursiyerlere günlük 25 lira ödeme yapılacak.