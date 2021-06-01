Kadınlara 'Yıldırım' destek
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Kadınlara 'Yıldırım' destek

Kadınlara 'Yıldırım' destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım Belediyesi, örnek projelere imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, örnek projelere imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi Musababa Kadın, Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde, İŞKUR destekli açılan ev mefruşatı kursu öğrencilerinden Ümmühan Tarı, dikiş nakış hocasının da desteğiyle açtığı sosyal medya hesabından el emeği ürünlerini satıyor. Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğüyle, devlet destekli vergi muafiyetinden de faydalanan Ümmühan Tarı, "Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara sunmuş olduğu mesleki eğitim kurslarına katıldım. Kendimi geliştirdikten sonra instagram hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri satmaya başladım. Kursiyer olarak girdiğim kapından, kendi işimin patronu olarak çıktım. Yolun çok başında olduğumu biliyor, kendimi daima bir adım öteye taşımaya çalışıyorum. Bizleri iş hayatına kazandıran Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ederim" dedi.

Yıldırımlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını artırmak için kadın eğitim programlarının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıp, iş hayatına hazırlıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikayelerine hepimiz şahidiz. Bizler bu süre zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kadınlara 'Yıldırım' destek
Kadınlara 'Yıldırım' destek
Kadınlara 'Yıldırım' destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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