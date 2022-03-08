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Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

Türkiye İş Sendikası Oltu İlçe Başkanlığı 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle Oltu devlet hastanesinde çalışan bayanlara yaşayan kalem dağıtarak Dünya kadınlar günlerini kutladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye İş Sendikası Oltu İlçe Başkanlığı 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle Oltu devlet hastanesinde çalışan bayanlara yaşayan kalem dağıtarak Dünya kadınlar günlerini kutladı.

Türkiye İş Sendikası Oltu İlçe Başkanı Yılmaz Özden Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan bayanların 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutladı. Günün anlamına yakışır bir hediye takdim etti. Özden, herkese birer yaşayan kalem hediye ederek kalemdeki tohumları ekmelerini istedi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Oltu ilçe Başkanı Yılmaz Özden, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, Adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını temenni ediyor, Başta Sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları ve Emekçi tüm kadınların gününü en kalbi duygularımla kutlarken Kalemdeki tohumların yeşermesi ile birlikte kadına şiddet sona erer" dedi. - ERZURUM

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Türkiye, Mart, Oltu, Yerel, Haberler

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