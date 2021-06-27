Kadınlara ve Müzisyenlere Pandemi Desteği

Çankaya Belediyesinin, kadınlara ve müzisyenlere maddi destek amaçlı ilkini 18-19 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği El Emeği Şenliği, 25-26 Haziran'da Zafer Park'ta yapıldı.

Çankaya Belediyesinin, kadınlara ve müzisyenlere maddi destek amaçlı ilkini 18-19 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği El Emeği Şenliği, 25-26 Haziran'da Zafer Park'ta yapıldı.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla bir arada. Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi, var olan eşitsizliklerin giderilmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amaçlarını taşıyan şenlik, Uğur Mumcu Parkı'nın ardından bu hafta Zafer Park'ta devam etti. Konserlerle taçlanan ve Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği şenlikle; Çankaya Belediyesi, kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken, mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağladı.

Pandemi sonrası nefes aldıran şenlikte kadınlar, Çankaya Belediyesinin kurduğu ücretsiz stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, takılardan örgü bebeklere kadar kendi üretimlerini şenliğe katılanların beğenisine sundu. Zafer Park'ta hafta sonunu Çankayalıları buluşma noktasına getiren şenlikte birbirinden iyi performans sunan sanatçılar, konserlerle hafta sonunu festivale çevirdi.

ŞENLİK DEVAM EDECEK

Kadın El Emeği Şenliği Zafer Park'ın ardından 3-4 Temmuz'da Muharrem Dalkılıç Park'ında devam edecek. Kadın El Emeği Şenliği'nin sıradaki programı şöyle:

3 Temmuz 2021, Cumartesi/Muharrem Dalkılıç Parkı

14. 00-The Alıce Project

18. 00-Elif Yalçın Ülger

4 Temmuz 2021, Pazar/Muharrem Dalkılıç Parkı

13. 00-Mıdnıght Studıo

15. 00-Ertuğrul Akın Derin

18. 00-Kibele

Kaynak: Habermetre