Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı
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Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı

Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında kadınlara eğitim verdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında kadınlara eğitim verdi.

09-18 Ağustos tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri proje kapsamında uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim verdi. Farklı kurum ve kuruluşlar da eğitim öğrenim gören öğrencilerin anneleri ile sivil toplum ve kamu kuruluşlarında görevli toplam 315 anneye bilgilendirici broşür dağıtılarak eğitim verildi. - ADIYAMAN

Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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