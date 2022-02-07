Kadınlara uygunsuz mesajlar gönderen Ajax Sportif Direktörü Overmars, istifa etti

Kulüpteki kadın çalışanlara uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, görevinden ayrıldı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, Overmars'ın, takımın genel müdürü Edwin van der Sar ve denetleme kuruluyla yaptığı görüşmeler sonucu görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Overmars'ın ayrılma kararının temelinde, uzun bir süre boyunca kulüpteki kadın çalışanlara uygunsuz mesajlar göndermesi olduğu kaydedildi.

Tüm kulüp çalışanlarından özür dileyen Overmars'ın, "Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarımla ilgili ve bunun başkalarına nasıl yansıdığına dair haberlerle karşılaştım. Ne yazık ki bununla sınırları aştığımın farkında değildim. Bu durum şu an benim için netleşti. Ajax'tan ayrılmaktan başka bir seçenek göremiyorum." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.