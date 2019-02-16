Kadınlara "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınların iş hayatına atılmasını sağlamak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim programından 26 kadın faydalandı. Dört gün süren eğitimlerin ardından kadınlara sertifika verildi.

Kadınlar aldıkları sertifikayla KOSGEB'den hibe ve faizsiz kredi alabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kadınları ziyaret etti. Eğitimlerin kadın istihdamı için çok önemli olduğunu belirten Atilla, kursiyerlere çalışma hayatlarında başarı diledi.



Eğitime katılan kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik önemli çalışmalara imza attığını belirterek, düzenlenen eğitim programından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA