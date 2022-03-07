Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda kadın kursiyerlere baklavacılık atölyesi açıldı. Baklava yapımını dikkatle izleyen kursiyerler, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısının püf noktalarını öğreniyor.

Düzce Belediyesinin özellikle kadınların meslek edinmesi ve kendilerini geliştirmeleri için açtığı kurslarda profesyonel eğitimlerin yanı sıra özel taleplere göre eğitimler de veriliyor. Pastacılık ve yemek eğitiminde profesyonel olarak baklava yapımı kursiyerlere anlatılıyor. Kursiyerlere klasik baklava ile farklı baklavaların yapım aşamalarını baştan sonra uygulayarak gösterilirken süreci dikkatle takip eden alan kursiyerler, merak ettikleri soruları da sorarak, baklava yapımının önemli noktalarını öğreniyor.

Profesyonel olarak 10 senedir baklava yapan ve eğitimler veren Emine Kocaman, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK) mutfağının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, "Düzce Belediyesi atölyesinde kursiyerlere baklava hamurunu yapmayı ve baklava çeşitlerini gösterdim. Hazırladığımız hamurdan 5-6 çeşit baklava yapabilecekleri öğrendiler ve memnun kalıyorlar. Püf noktalarına değiniyoruz. Unumuzun protein değerleri, miktarı, gramını öğretiyoruz. Kursiyerlerime her zaman 'bugün sizin için bir adımdı ama bundan sonra benden daha iyi baklavalar yapacaksınız' diyorum. Kursiyerlerimin çok iyi baklava yapmaları beni gururlandırıyor. Ayrıca Yemek kurslarında profesyonelce yapılan baklava malzemeleri bulunmaz. Ama BELMEK'te bu malzemeleri bulduk. BELMEK yönetimini tebrik ediyorum" diye konuştu. - DÜZCE