Kadınlara Umut Olan Proje Sosyal Medyayı Sallıyor!

Kadınlara umut olacak, ilham verecek yepyeni projesi #seninmucizen 18 Mart Pazar günü izleyiciyle buluştu!

#seninmucizen isimli program ömür boyu başarı yakalamış ülkemizin önemli sanatçılarının bugünlere gelirken yaşadıkları ve daha önce hiçbir yerde paylaşmadıkları, onları onlar yapan acıları, zorlukları, mücadeleleri ve kendi mucizelerini gün yüzüne çıkartacak.

Ajda Pekkan ile başlayan program İdil Biret, Serra Yılmaz, Hülya Koçyiğit ve Muazzez Abacı ile devam edecek. Programın ev sahipliğini Lifetime tv Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya moderatörlüğünü Lütfiye Pekcan yapıyor.

Yolanda Hadid'den Esra Oflaz'a "Senin Mucizen Nedir?"

#seninmucizen hashtag'i altında başlayan sosyal medya kampanyası ile kadınlar kendi mucizelerini anlattıkları videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Her videonun sonunda seçtikleri bir arkadaşlarını belirterek onlarında kampanyaya kendi mucizelerini anlattıkları bir video çekerek katılmalarını istiyorlar.

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi,Bella ve Anwar Hadid'in anneleri Yolanda Hadid kadınlara umut ve ilham olmak amacıyla hayatındakien büyük mucizeyi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı. Türkiye'ye selam vererek başladığı videoda Gigi,Bella ve Anwar Hadid'in anneleri Yolanda Hadid kendi mucizesini anlattıktan sonra Türkiye'nin başarılı ve sevilen iş kadınlarından Esra Oflaz'a çağrı yaparak onun da mucizesini takipçileri ile paylaşmasını istedi.