Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum

Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorumBURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

31.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:32

Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum

BURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum dediği öğrenildi.

Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelinin kadınları takip ettiği ve cinsel tacizden sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamera görüntüsünde şüphelinin bir kadını takip ettiği, diğer bir kamera görüntüsünde ise cinsel tacizi gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 10:02:07. #1.15#
title