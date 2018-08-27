Kadınlara Sokak Ortasına Silahlı Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3088 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı bir saldırgan, sokak ortasında 2 kadına ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, bir bıçak ve otların arasında pompalı tüfek buldu. Polis her yerde kaçan saldırganı arıyor.

(İHA)