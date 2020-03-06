Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi adliyede (2)
13 TUTUKLAMABursa merkezli 3 ilde, fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden adliyeye sevk edilen 14'ü, mahkemeye çıkarıldı.
06.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:38
13 TUTUKLAMA
Bursa merkezli 3 ilde, fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden adliyeye sevk edilen 14'ü, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 13'ü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise serbest bırakıldı.
Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: DHA