Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?
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Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler. Peki şu anda tablo nasıl?

05.12.2019 07:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 07:13
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?

Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi kritik sorun alanlarının her gün farklı olaylar çerçevesinde gündeme yerleştiği , kadın hakları konusunda bir yandan da İsviçre başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden daha önce kritik kazanımları elde etmiş bir ülke.


Örneğin Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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