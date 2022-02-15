Kadınlara özel ücretsiz satranç kursuna büyük ilgi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi hizmet binası teras katında kurulan özel kurs alanında verilen eğitimler 14 Şubat'ta başladı ve 21 Mart'ta son bulacak.

Akhisar'da yüzlerce satranç ustasını yetiştiren ve binlerce kişiye satrancı sevdiren Akhisar'ın duayen satranç ustası Uluslararası Satranç Hakemi Kıyasettin Aydın'ın başında bulunduğu Akhisar Belediyesi Satranç Kulübü'ne katılan kadınlar ise ilk derslerini alarak bu projeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.

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