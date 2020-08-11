Kadınlara özel ücretsiz ada tatili
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Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Süleymanpaşa Belediyesi korona virüs salgınından dolayı bu yaz tatil yapamayan ya da imkansızlıklar nedeniyle tatile çıkamayan kadınlara ücretsiz ada tatili hizmeti başlattı.

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili
11.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:05

Süleymanpaşa Belediyesi korona virüs salgınından dolayı bu yaz tatil yapamayan ya da imkansızlıklar nedeniyle tatile çıkamayan kadınlara ücretsiz ada tatili hizmeti başlattı.

Süleymanpaşa'da yaşayan kadınlara yönelik hazırlanan proje kapsamında, günübirlik Marmara Adası tatili düzenlenecek. Süleymanpaşalı kadınlar, hiçbir ücretin talep edilmeyeceği günübirlik ada turu kapsamında, Saraylar beldesinde bulunan Kadınlar Plajı'nda gönül rahatlığı ile deniz ve güneşin tadını çıkaracaklar.

18-27 Ağustos tarihleri arasında kadınlara özel düzenlenecek olan günübirlik Marmara Adası tatili için kayıtların başladığı, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alınabileceği ve Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yer alan Tarihi Bedesten altında bulunan Süleymanpaşa Belediyesi İrtibat Bürosundan kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, turların 200 kişi ile sınırlı olacağı ifade edilirken, mahalle bazında kayıt alınacağı hatırlatıldı. Marmara Adası'na feribotla sabah 08.30'da hareket edilecek. Dönüş saati ise 18.00 olarak belirlendi.

18 Ağustos Salı günü Aydoğdu, Çınarlı, Karadeniz, Zafer ve Çiftlikönü Mahallelerinde ikamet edenler,

20 Ağustos Perşembe günü Altınova, 100. Yıl, Yavuz, Ortacami ve Ertuğrul Mahallelerinde ikamet edenler, 25 Ağustos Salı günü Hürriyet, Değirmenaltı, Namık Kemal ve Bahçelilevler Mahallelerinde ikamet edenler 27 Ağustos Perşembe günü ise Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz, Banarlı ve tüm kırsal mahallelerde ikamet edenler ücretsiz ada tatili imkanından yararlanabilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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