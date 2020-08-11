Kadınlara özel suda cimnastik Bursa'da 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadınlara özel suda cimnastik etkinliklerini başlatıyor.

Su içinde yapılan egzersizler olarak tanımlanan su cimnastiği Mihraplı Kadınlar Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. Suyun sağladığı basınca karşı direnç göstererek yapılan bu egzersizler kasların oldukça aktif biçimde çalışmasını sağlıyor. Bu da suyun masaj etkisi yaparak vücuttaki ağırlığı, eklem ağrılarının azalmasını sağlarken negatif enerjiyi azaltıyor. Suda cimnastik hareketleri özellikle bel, boyun, eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği bilindiği için uzmanlar tarafından her yaştan bireye önerilir. Bu hareketleri yapmak için herhangi bir yeterlilik veya yaş sınırına ihtiyaç yok. Her hafta Çarşamba günleri saat 14:00 – 15:00 arasında uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, pandemi sürecinden dolayı kontenjan sayısı 25 kişi ile sınırlı tutuldu.

Etkinlik esnasında kullanılacak materyaller Büyükşehir Belediyesi tarafından verilirken, katılımcıların yüzme bilmesi şartı aranıyor.

Kaynak: Bültenler