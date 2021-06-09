Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başlıyor
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Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başlıyor

Kadınlara Özel Boğaz Gezileri Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği "Boğaz Gezileri" 14 Haziran'da başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği "Boğaz Gezileri" 14 Haziran'da başlıyor.

Eyüpsultanlı kadınların pandemi nedeniyle 250 kişiyle sınırlandırılan teknelerde boğazın keyfini doyasıya çıkaracakları organizasyonda katılımcılara meyve suyu ve simit ikram edilecek.

14 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz tarihinde bitecek olan vapur gezileri pazartesi, salı ve çarşamba günleri saat 12: 00-14: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYITLAR BAŞLADI

Kadınlara özel etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt ve detaylı bilgi için 444 30 00 numaralı telefonu arayıp https://gezibasvuru. eyupsultan. bel. tr/ adresinden de kayıt yaptırabilecekler.

HES KODU GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

Çocuklar geziye velisi ile birlikte katılabilecek ve çocuklar için de kayıt zorunludur. 12 yaşından büyük erkek çocuklar geziye kabul edilmeyecek. Gezi saatinden 30 dakika önce Eyüpsultan İskelesinde olunması gerekiyor ve gemiye binmeden önce HES kodu gösterilmesi zorunlu.

Kaynak: Habermetre

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