Kadınlara online terapi Kadınlara online terapi Mersin'deki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti korona virüs önlemleri kapsamında artık online olarak devam ettirilecek Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti...

Kadınlara online terapi

Mersin'deki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti korona virüs önlemleri kapsamında artık online olarak devam ettirilecek

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti korona virüs önlemleri kapsamında artık online olarak devam ettirilecek. Kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmek adına başlatılan proje yaklaşık 2.5 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Merkezde kadınlara yönelik aile, çocuk ve iş yaşamına dair eğitici etkinlikler gerçekleştirilirken, bireysel terapi hizmetleri de sunuluyor.

Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Erdemli Kültür Merkezindeki karşılıklı bireysel terapi hizmetlerine korona virüs önlemleri kapsamında ara verdi. Bu hizmet artık online olarak sürdürecek. Bu kapsamda terapi almak isteyen kadınlarla internet bağlantısı kurulup, terapiler canlı video bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Verilen terapi hizmetinden kamu kurumlarında, özel sektörde çalışan kadınlardan, ev hanımlarına kadar bütün kadınlar, online terapi randevusu alarak faydalanabiliyor.

Başlatılan online terapiyle ilgili bilgi veren Kadın Danışma Merkezi psikologlarından Sevim Sari, "Yaklaşık 2.5 senedir devam eden Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezimizde kadınlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermekteydik. Salgın sürecinde psikolojik sıkıntılarıyla başa çıkmakta daha fazla zorluk yaşayan kadınlarımıza destek olabilmek için online terapi sürecini başlattık. Bu süreçte inanıyoruz ki evde kalan kadınlarımıza destek olacağız. ve bu süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmalarını sağlayacağız" dedi.

Günde karşılıklı 10 kişiye verilen bireysel terapi hizmetinin, online hizmetle 2 katına çıkması bekleniyor. Verilen terapi ise yaklaşık 1 saat sürüyor.

Kaynak: İHA