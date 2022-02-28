Kadınlara 'Öğrenci Başarısını Arttırmada Ebeveynin Rolü' anlatıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kadın Kültür Evi'nde geçtiğimiz hafta sonu Öğrenci Başarısını Arttırmada Ebeveynin Rolü isimli konferans verildi.

Emirdağ Kadın Kültür Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa çok sayıda kadın katıldı.

Psikolojik Danışman Tuğba Uçur tarafından verilen konferansta öğrencilerin başarısının arttırılması noktasında velilerin, ailelerine yapması gerekenler anlatıldı. Konferansta ayrıca Uçur, ailelerin özellikle sınav dönemlerinde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğinin püf noktaları hakkında da bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel