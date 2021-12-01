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Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına UYUMA ve Kades uygulamaları tanıtıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına yönelik sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında sunum yapıldı. Sunumda anne ve anne adaylarına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı. - BATMAN

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