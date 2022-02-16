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Kadınlara KADES anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlara KADES anlatıldı

Karabük'te, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 70 kadına bilgi verildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında 70 kadına bilgi verildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize sanayi bölgesinde bir tekstil firmasında çalışan 70 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Çalışan kadınlar KADES programını akıllı telefonlarına indirerek, nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirildi. - KARABÜK

Kadınlara KADES anlatıldı

Kadınlara KADES anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Karabük, KADES, Yerel, Haberler

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