Kadınlara KADES anlatıldı
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi ortaklaşa " Güç Kimde" konulu bir söyleşi düzenlendi.
BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi ortaklaşa " Güç Kimde" konulu bir söyleşi düzenlendi.
Belediye Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak psikolog Alev Akbaba, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Okan Gökçe ve Arabulucu Avkukat Belediye Meclis Üyesi Merve Polat katıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide kadına şiddet ele alınırken, Kades uygulaması hakkında kadınlara geniş bilgi verildi. Söyleşi sonunda konuşmacılara çeşitli hediyeler verildi. - BALIKESİR
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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