Kadınlara halı dokuma kursu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı.

Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü İşbirliğinde, dezavantajlı kadınlara yönelik meslek ve beceri edindirme projesi kapsamında, Palas Mahallesinde 320 saatlik halı dokuma kursu açıldı.

Merkez Müdürü Metin Gütay, milli kültür değerlerini ve mirasını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik kursa 25 kadının katıldığını söyledi.

Kaynak: AA