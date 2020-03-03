Kadınlara 'flört şiddeti' uyarısı

03.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:37

PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç Dr. Ahu Arıcıoğlu, kadına yönelik şiddette flört şiddetinin kadınlar üzerinde oluşturduğu etkiye dikkat çekerek, "Çok sayıda genç, yaşıtı olan arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldığı halde çoğunlukla yaşadıklarını anlamakta, anlamlandırmakta ve şiddetin belirtilerini tanımakta zorluk çekmekte. Flört şiddeti kesinlikle korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyim" dedi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda "İlişkin Güvenli mi?" adlı bir panel gerçekleştirildi.



Programın açılış konuşmasını PAÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Meral Tanrıöğen yaptı. Tanrıöğen, Türkiye'de kadına verilen haklara ilişkin olarak, Yörük kültüründe bir sembol olan 'mor cepken'in önemini anlattı.'Mor Cepken'in, Göçebe Yörük'lüğünün kadınlarına tanıdığı yüce bir hak olduğunu hatırlatan Tanrıöğen, "Yörük kızlarının çeyiz bohçasına önce Mor Cepken konurdu. Mor Cepken evlilikte yeri, zamanı geldiğinde, darda kalan Yörük kadınının erkeğine karşı kullandığı bir boşanma özgürlüğünün simgesiydi. Mor renk ihanete uğramış, aldatılmış, aşkın rengidir. Mor çatı adı oradan gelir. Bizler dünyaya mor cepkeni yeterince tanıtabilseydik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 'Mor Cepken Günü' olarak kutlardık. Bu toprakların kadına verdiği değeri böyle bir sembolle tekrar hatırlatmak istedim" dedi.



"Bir ilişkide karşılıklılık varsa o iyi bir ilişkidir"



Panelde konuşan Arıcıoğlu ise flört şiddetine örnek teşkil eden cümle örnekleri ile sunumuna başladı.



Flört şiddeti denilen kavramın aslında bir tek şey değil birçok türü olduğunu ifade eden Arıcıoğlu, çok sayıda gencin, yaşıtı olan arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldığı halde çoğunlukla yaşadıklarını anlamakta, anlamlandırmakta ve şiddetin belirtilerini tanımakta zorluk çektiğini kaydetti. Arıcıoğlu "Bir ilişkide karşılıklılık varsa o iyi bir ilişkidir aksi takdirde sağlıksız bir ilişki söz konusudur. Flört şiddeti kesinlikle korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyimdir" dedi.



"Flört şiddeti gelecekte aile şiddetinin habercisi"



Panelin ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı'da flört şiddetinin bir tarafın diğer taraf üzerinde egemenlik kurmak ve güç kazanmak için uyguladığı, karşı tarafı korkutmayı, sindirmeyi ve bağımlı hale getirmeyi amaçlayan kontrolcü, müdahaleci, kısıtlayıcı, aşağılayıcı, zarar verici ve yaralayıcı davranışların bütünü olduğunu hatırlattı. Baltacı, flört şiddetinin fiziksel, cinsel, psikolojik, duygusal, sosyal ve dijital olmak üzere çok çeşitli alt başlıklarda ele almanın mümkün olduğunu dile getirerek, flört şiddetinin 14-30 yaş aralığında sıklıkla görüldüğünü belirtti. Baltacı ayrıca flört şiddetinin gelecekte aile şiddetinin habercisi olabileceğine de işaret etti.



Panele, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, bölüm başkanları, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Panele, PAÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Erdoğan, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahu Arıcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA